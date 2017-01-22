Трехсторонние консультации в преддверии переговоров по Сирии идут в напряженной обстановке

АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Консультации между представителями РФ, Ирана и Турции в преддверии переговоров по Сирии могут сегодня затянуться, так как стороны согласуют пункты совместного документа. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом встречи.

Члены делегаций трех стран, которые периодически выходят из конференц-зала, коротко отмечают, что переговоры идут довольно напряженно. При этом от каких-либо официальных комментариев они пока отказываются.

Переговоры между правительством Сирии и оппозицией в Астане намечены на 23-24 января.