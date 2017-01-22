В Киеве открыли мемориальную доску основателю ОУН Евгению Коновальцу

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Мемориальная доска основателю Организации украинских националистов (ОУН) и соратнику Степана Бандеры Евгению Коновальцу была открыта на улице Сечевых Стрельцов в Киеве.

"Евгений Коновалец - один из строителей украинской армии. Закладывалась эта идея сто лет", - заявил на церемонии открытия министр культуры Украины Евгений Нищук.

Ее осветили представители духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви.

Евгений Коновалец (1891-1938) - деятель украинского националистического движения 1920-1938 годов. В период Украинской народной республики (УНР) (1918-1920) командовал корпусом сечевых стрельцов. В 1929 году создал Организацию украинских националистов (запрещена в РФ) и стал ее первым руководителем. В начале 30-х годов, когда вскоре после прихода нацистов к власти в Германии руководство ОУН установило систематические контакты с нацистскими правителями, Коновалец лично дважды встречался с Гитлером.

В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти, организовав Украинскую повстанческую армию (УПА), на счету которой сотни тысяч убитых поляков, евреев, русских. Сейм Польши 22 июля 2016 года принял решение, которым преступления ОУН-УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации ОУН-УПА, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливаются памятники, в их честь проводятся памятные акции, факельные шествия, называются улицы.

Об ОУН-УПА Организация украинских националистов (ОУН) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания "самостийной", "незалежной" Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе на террористические акты. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году ОУН организовала Украинскую повстанческую армию (УПА). При активной поддержке членов ОУН была сформирована дивизия СС "Галичина". По ряду данных, члены ОУН-УПА убили не менее миллиона человек, в том числе около 200 тысяч поляков. УПА признана в России экстремиcтской организацией, ее деятельность в РФ запрещена. Организация УНА-УНСО. Досье