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Neue Zürcher Zeitung: ФРГ просит Швейцарию помочь расследовать теракт в Берлине

Международная панорама
22 января, 18:20 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Федеральной прокуратуре Швейцарии необходимо проанализировать возможность оказания подобной помощи
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ЖЕНЕВА, 22 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Федеральное управление юстиции Швейцарии получило просьбу властей Германии о юридической помощи в расследовании теракта, совершенного 19 декабря в Берлине. Об этом сообщил в Берне официальный представитель этого ведомства Фолко Галли, подтвердивший информацию, опубликованную в газете Neue Zürcher Zeitung am Sonntag.

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"Федеральное управление юстиции получило 16 января и передало на прошлой же неделе в Федеральную прокуратуру просьбу о юридической помощи", - отметил Галли, добавив, что прокуратуре необходимо проанализировать возможность оказания такой помощи.

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря 2016 года: тягач с прицепом, которым управлял выходец из Туниса Анис Амри, въехал на территорию рождественского рынка - в результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ). Амри был 23 декабря ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими. Позже было установлено, что оружие, из которого террорист застрелил водителя грузовика в Берлине, идентично тому, которое он использовал в перестрелке с полицейскими под Миланом.

Как сообщила 18 января швейцарская прокуратура, проведенная Федеральной полицией по просьбе немецких коллег проверка позволила установить, что оружие, которое использовал террорист, было в начале 90-х годов легально ввезено в Швейцарию. Причем "это единственный найденный в Швейцарии его след", подчеркнула прокуратура, пояснив, что оружие не фигурирует в кантональных регистрах, так как в то время в стране еще не было соответствующего закона. В рамках проводимого в Швейцарии уголовного расследования изучаются возможные связи Аниса Амри в альпийской республике. Однако, по данным прокуратуры, "на настоящий момент следствие не смогло установить конкретных связей между террористом и людьми или учреждениями в Швейцарии".

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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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