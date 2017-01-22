Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии прибудет на родину 23 января

Международная панорама
22 января, 18:46 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 22, января. /ТАСС
Возвращение известного политика стало возможным после того, как проигравший выборы 1 декабря Яйя Джамме официально ушел со своего поста
Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 22 января. /ТАСС/. Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии Адама Барроу сообщил, что прибудет на родину 23 января.

"Я вернусь на свою родину, в Республику Гамбия, завтра", - написал Барроу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Возвращение известного политика стало возможным после того, как проигравший выборы 1 декабря Яйя Джамме официально ушел со своего поста и минувшей ночью покинул Гамбию, отправившись в Экваториальную Гвинею. Покидая Гамбию, которой он правил с 1994 года, Джамме пожелал успеха своему преемнику, призвав того "незамедлительно приступить к выполнению обязанностей президента, главы государства и вооруженных сил".

Смотрите также
На грани военного конфликта: что мы знаем о политическом кризисе в Гамбии

17 января, после отказа признать итоги выборов, Джамме объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, а на следующий день парламент принял резолюцию о продлении срока полномочий президента на 90 дней до окончательного решения Верховного суда о законности прошедших в декабре выборов.

Нежелание Джамме признать поражение и передать власть преемнику спровоцировало серьезный политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона. В четверг силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Гамбии
Страны
Гамбия
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Краснодарском крае из автомата убита девушка
2
В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь
3
Independent: передовые части британской армии противник уничтожит за полдня
4
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбарго
5
Трамп ответил участникам протестов против него
6
Новый информатор ARD Дмитриев пять лет отучился в военном колледже в США
7
Глава Минсельхоза ФРГ провел встречу с Ткачевым
Темы дня
Реклама