Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии прибудет на родину 23 января

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РАБАТ, 22 января. /ТАСС/. Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии Адама Барроу сообщил, что прибудет на родину 23 января.
I will be returning to my homeland, the Republic of The Gambia tomorrow. #Gambia— Adama Barrow (@adama_barrow) 22 января 2017 г.
"Я вернусь на свою родину, в Республику Гамбия, завтра", - написал Барроу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
Возвращение известного политика стало возможным после того, как проигравший выборы 1 декабря Яйя Джамме официально ушел со своего поста и минувшей ночью покинул Гамбию, отправившись в Экваториальную Гвинею. Покидая Гамбию, которой он правил с 1994 года, Джамме пожелал успеха своему преемнику, призвав того "незамедлительно приступить к выполнению обязанностей президента, главы государства и вооруженных сил".
17 января, после отказа признать итоги выборов, Джамме объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, а на следующий день парламент принял резолюцию о продлении срока полномочий президента на 90 дней до окончательного решения Верховного суда о законности прошедших в декабре выборов.
Нежелание Джамме признать поражение и передать власть преемнику спровоцировало серьезный политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона. В четверг силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту.