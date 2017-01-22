Глава делегации Ирана настроен оптимистично относительно переговоров в Астане по Сирии

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АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Делегация Тегерана на переговорах по Сирии в Астане настроена оптимистично, но пока всех вопросов решить не удалось. Об этом заявил журналистам глава делегации Ирана на переговорах в Астане, заместитель министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари.
"Мы настроены оптимистично, - сказал он. - Но всех вопросов решить не удалось".
Ансари добавил, что в числе нерешенных вопросов - будут ли контакты между делегациями правительства и оппозиции Сирии прямыми. "Это пока еще не ясно", - сказал он.
Переговоры по Сирии в Астане между правительством и вооруженной оппозицией в Астане пройдут 23-24 января. В них также участвуют делегации РФ, Ирана, Турции, США и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.