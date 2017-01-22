Явка на первичных выборах Соцпартии во Франции достигла 1 млн человек

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ПАРИЖ, 22 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Явка в первом туре первичных выборов (праймериз) кандидатов в президенты от Соцпартии во Франции достигла 1 млн человек. Такие цифры озвучили в штаб-квартире социалистов после обработки данных на 70% избирательных участков.
Данные экзит-полов о том, кто из кандидатов набирает больше всего голосов, пока недоступны.
Вместе с тем все наблюдатели сходятся во мнении, что нынешние праймериз французских социалистов привлекли гораздо меньше избирателей, чем в 2011 году, когда на участки пришло голосовать 2,7 млн человек. И это гораздо ниже, чем на первичных выборах ведущей оппозиционной партии "Республиканцы", который состоялись в ноябре (4,3 млн голосов).
Всего по Франции доступно более 7500 избирательных участков, но отдать свой голос можно также через интернет. Голосование завершится в 19:00 (21:00 мск). Следующий тур первичных выборов состоится 29 января. По их итогам будет избран наиболее сильный кандидат, который будет представлять правящую в настоящее время партию на президентских выборах весной.
До конца голосования осталось меньше двух часов - участки закроются в 19:00 по местному времени (21:00 мск).