Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что силовики строят новые военные объекты в Донбассе

ДОНЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали строительство украинскими военными новых военных объектов недалеко от Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом заявил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, который в субботу посетил с инспекцией район ДФС.

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"Находясь на ДФС, мы видели, как со стороны, подконтрольной правительству Украины, строятся новые военные объекты. Они находятся не в открытом поле, а в месте, где можно нанести урон. Населенный пункт Крутая Балка и ДФС по сути находятся посередине этих позиций. Если этот процесс не остановить, сами понимаете, что произойдет", - приводит слова Хуга Донецкое агентство новостей.

Он подчеркнул необходимость продолжения усилий по разведению сил в зоне конфликта и прекращению огня вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщали, что украинские силовики переместили свои позиции в запрещенную Минскими договоренностями зону в районе Донецкой фильтровальной станции. Отмечалось, что наблюдательный блокпост силовиков расположен в двухстах метрах от ДФС при допустимой дальности в 1,5 км. Глава делегации ДНР на Минских переговорах Денис Пушилин выразил намерение поднять вопрос о действиях украинских силовиков в этом районе на встрече Контактной группы по мирному урегулированию.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения. В их числе города Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое под контролем Киева.