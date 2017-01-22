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Сирийская оппозиция требует наказывать ответственных за нарушение перемирия

Международная панорама
22 января, 21:28 дата обновления: 22 января, 21:47 UTC+3 АСТАНА 22, января. /ТАСС
Член Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Наср аль-Харири отметил, что простое фиксирование нарушений не принесет никакой пользы
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АСТАНА, 22 января. /ТАСС/. Одним из основных вопросов, которые правительство Сирии и оппозиция будут обсуждать на переговорах в Астане, станет работа наблюдателей, проводящих мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил член Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Наср аль-Харири.

"Основой любого режима прекращения огня являются наблюдатели, которые определяют, кто нарушил перемирие, - сказал представитель оппозиции. - И если это произошло, то против ответственной стороны должны приниматься меры".

По мнению аль-Харири, против нарушителей необходимо вводить санкции. "Если же наблюдатели будут просто фиксировать нарушение, то от этого нет никакой пользы", - добавил он, пояснив, что таким образом война будет продолжаться.

Надежда на успех

Он также заявил, что делегация сирийской оппозиции надеется на успех переговоров с правительством САР в Астане, но считает, что в случае достижения каких-либо новых договоренностей, их будет трудно воплотить в жизнь.

"Мы рассчитываем на успех, так как это будет на пользу нашему народу. Однако, если посмотреть на реальную обстановку, не думаю, что итог будет приободряющим", - сказал он. Причиной этому, по мнению члена делегации сирийской оппозиции, является тот факт, что в Сирии не соблюдается режим прекращения боевых действий. Отвечая на вопрос, кто несет ответственность за нарушение перемирия, он выступил с обвинениями в адрес сирийских и иранских властей.

Свой скепсис аль-Харири также объяснил тем, что "обсуждение только одной конкретной темы может занять несколько дней".

Борьба с терроризмом

По словам аль-Харири, оппозиция готова объединиться с правительственными войсками в борьбе с террористическими группировками только при одновременном запуске процесса мирной передачи власти в стране.

"Если начнется передача власти, то мы тут же сделаем это, - сказал он. - В противном случае каждый воюет с террористами самостоятельно". Аль-Харири выразил мнение, что сирийский народ вряд ли удастся объединить, если не начнется мирный политический процесс.

Консультации в Астане представителей сирийской оппозиции и правительства намечены на 23-24 января. 8 февраля, как ожидается, в Женеве будут возобновлены переговоры сторон конфликта под эгидой ООН.

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