Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа

Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона, заступилась за младшего сына нового главы Белого Дома Бэррона Трампа. Пост в защиту десятилетнего сына президента США Клинтон опубликовала на своей странице в Twitter.

Челси Клинтон написала, что "Бэррон Трамп, как и все дети, заслуживает шанс просто быть ребенком". При этом дочь бывшего американского лидера подчеркнула и политическую составляющую вопроса.

"Защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента Соединенных Штатов, наносящей вред детям", – отметила Челси.

Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22 января 2017 г.

После инаугурации Бэррон Трамп подвергся нападкам в соцсетях. Сценаристка шоу Saturday Night Live на NBC Кэти Рич заявила, что "Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".

.@nbcsnl writer @katiemaryrich calls President Trump's 10-Year-Old son a mass murderer. Hey @NBC @NBCUniversal why is this hate tolerated? pic.twitter.com/ZYDVSETLJn — Mark Dice (@MarkDice) 21 января 2017 г.

Пользователи интернета раскритиковали Рич и призвали телеканал уволить сценаристку. Однако нашлись и те, кто согласились с мнением сотрудницы NBC и присоединились к насмешкам над Бэрроном Трампом.

Также поводом для обсуждения в соцсетях стало поведение Бэррона во время инаугурационного парада в Вашингтоне. Тогда сын 45-го президента США отказался взять за руку свою мать Меланью Трамп.