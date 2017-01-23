Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа

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Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона, заступилась за младшего сына нового главы Белого Дома Бэррона Трампа. Пост в защиту десятилетнего сына президента США Клинтон опубликовала на своей странице в Twitter.
Челси Клинтон написала, что "Бэррон Трамп, как и все дети, заслуживает шанс просто быть ребенком". При этом дочь бывшего американского лидера подчеркнула и политическую составляющую вопроса.
"Защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента Соединенных Штатов, наносящей вред детям", – отметила Челси.
Barron Trump deserves the chance every child does-to be a kid. Standing up for every kid also means opposing @POTUS policies that hurt kids.— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22 января 2017 г.
После инаугурации Бэррон Трамп подвергся нападкам в соцсетях. Сценаристка шоу Saturday Night Live на NBC Кэти Рич заявила, что "Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".
.@nbcsnl writer @katiemaryrich calls President Trump's 10-Year-Old son a mass murderer. Hey @NBC @NBCUniversal why is this hate tolerated? pic.twitter.com/ZYDVSETLJn— Mark Dice (@MarkDice) 21 января 2017 г.
Пользователи интернета раскритиковали Рич и призвали телеканал уволить сценаристку. Однако нашлись и те, кто согласились с мнением сотрудницы NBC и присоединились к насмешкам над Бэрроном Трампом.
Также поводом для обсуждения в соцсетях стало поведение Бэррона во время инаугурационного парада в Вашингтоне. Тогда сын 45-го президента США отказался взять за руку свою мать Меланью Трамп.