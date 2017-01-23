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Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа

Международная панорама
23 января, 12:29 UTC+3
После инаугурации отца Бэррон Трамп подвергся нападкам в соцсетях из-за заявления журналистки о том, что он станет "первым школьным стрелком на домашнем обучении"
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Бэррон Трамп

Бэррон Трамп

© EPA/WIN MCNAMEE/POOL

Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона, заступилась за младшего сына нового главы Белого Дома Бэррона Трампа. Пост в защиту десятилетнего сына президента США Клинтон опубликовала на своей странице в Twitter.

Челси Клинтон написала, что "Бэррон Трамп, как и все дети, заслуживает шанс просто быть ребенком". При этом дочь бывшего американского лидера подчеркнула и политическую составляющую вопроса. 

"Защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента Соединенных Штатов, наносящей вред детям", – отметила Челси.

После инаугурации Бэррон Трамп подвергся нападкам в соцсетях. Сценаристка шоу Saturday Night Live на NBC Кэти Рич заявила, что "Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".

Пользователи интернета раскритиковали Рич и призвали телеканал уволить сценаристку. Однако нашлись и те, кто согласились с мнением сотрудницы NBC и присоединились к насмешкам над Бэрроном Трампом.

Также поводом для обсуждения в соцсетях стало поведение Бэррона во время инаугурационного парада в Вашингтоне. Тогда сын 45-го президента США отказался взять за руку свою мать Меланью Трамп. 

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Инаугурация Трампа Победа Трампа на выборах в США
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