Переговоры по Сирии в Астане перешли к контактам властей и оппозиции через де Мистуру

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Переговоры по Сирии в Астане перешли к контактам между делегациями правительства и оппозиции Сирии при посредничестве спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с организацией консультаций.

Работу, по его словам, сейчас продолжают фактически две делегации - правительства и оппозиции - при посредничестве де Мистуры. "Спецпосланник ООН проводит по очереди консультации с представителями этих двух сторон", - уточнил источник.

"В данный момент действительно началась встреча де Мистуры с делегацией правительства. Другие делегации в этой работе не участвуют", - добавил он.

Всего в переговорах в Астане принимают участие семь сторон. Кроме названных выше, это страны - гаранты договоренностей о перемирии: Россия, Турция и Иран, а также посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.