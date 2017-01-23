Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Переговоры по Сирии в Астане перешли к контактам властей и оппозиции через де Мистуру

Международная панорама
23 января, 19:20 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 23, января. /ТАСС
Всего в переговорах в Астане принимают участие семь сторон
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Переговоры по Сирии в Астане перешли к контактам между делегациями правительства и оппозиции Сирии при посредничестве спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с организацией консультаций.

Работу, по его словам, сейчас продолжают фактически две делегации - правительства и оппозиции - при посредничестве де Мистуры. "Спецпосланник ООН проводит по очереди консультации с представителями этих двух сторон", - уточнил источник.

"В данный момент действительно началась встреча де Мистуры с делегацией правительства. Другие делегации в этой работе не участвуют", - добавил он.

Всего в переговорах в Астане принимают участие семь сторон. Кроме названных выше, это страны - гаранты договоренностей о перемирии: Россия, Турция и Иран, а также посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в Алеппо
4
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
5
Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону над республиками Донбасса
6
ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге
7
Фийон: ЕС поторопился подписать Соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама