Джордж Буш-старший может быть выписан из больницы 27 января

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НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Состояние 92-летнего экс-президента США Джорджа Буша- старшего, госпитализированного на прошлой неделе, значительно улучшилось и он может быть выписан из больницы уже в пятницу. Об этом сообщил на встрече с журналистами его лечащий врач, специалист по легочным заболеваниям из Методистского госпиталя в Хьюстоне Клинт Доерр.
"Его состояние улучшается и, по оптимистическому прогнозу, он может быть выписан уже в пятницу или в предстоящие выходные дни", - сказал он.
Другой представитель клиники - Эми Мандирси - сообщила, что экс-президент был госпитализирован в связи с бактериальной пневмонией и его состояние "улучшается день ото дня", а его супруга Барбара Буш - в связи с заболеванием вирусным бронхитом и она будет также выписана из госпиталя в ближайшие дни.
Неделю назад Джордж Буш-старший, занимавший пост президента США в 1989-1993 годах, был доставлен в госпиталь из-за острых респираторных проблем, вызванных пневмонией. В минувшую среду ему была проведена процедура для очищения дыхательных путей. В тот же день 91-летняя Барбара Буш по собственному желанию также была помещена в ту же больницу в связи с сильной усталостью и кашлем, врачи впоследствии диагностировали у нее бронхит.