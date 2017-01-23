Почти 2 млн жителей Алеппо отрезаны от водоснабжения после аварии на насосной станции

ООН, 23 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Около 1,8 млн жителей сирийского города Алеппо с 14 января отрезаны от центрального водоснабжения в результате аварии на насосной станции, расположенной в районе, контролируемом бандами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Около 1,8 млн жителей Алеппо отрезаны от центрального водоснабжения с 14 января из-за технического сбоя на станции Аль-Хафси. Станция расположена в сельской местности к востоку Алеппо, контролируемой ИГ. По поступающим сообщениям, группировка не позволяет ремонтным бригадам восстановить нормальную работу водонасосной станции", - сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН вместе с партнерами и коммунальными службами Алеппо доставляет в город воду на автоцистернах, распространяет средства для очистки воды, устанавливает резервуары и восстанавливает глубоководные колодцы.

На прошлой неделе ООН выделила $19 млн на финансирование гуманитарных операций в Алеппо, освобожденном в декабре от боевиков в результате военной операции, длившейся несколько недель. Как сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) всемирной организации, средства поступят из специального фонда и пойдут на закупку продовольствия, товаров первой необходимости и оказание услуг населению.