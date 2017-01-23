Делегация ХАМАС обсуждает в Каире вопросы нормализации отношений с Египтом

КАИР, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Эмиссары палестинского движения ХАМАС обсуждают в Каире вопросы безопасности и нормализации отношений с Египтом. Об этом сообщает агентство Maan.

Делегация хамасовцев во главе с зампредседателя политбюро движения, его руководителем в секторе Газа и экс- премьером Исмаилом Ханией прибыла в Каир 22 января из Катара. В египетской столице они планировали встретиться с замначальника Аппарата нацбезопасности, шефом общей разведки Египта генералом Халедом Фаузи, чтобы обсудить возможность открытия на постоянной основе КПП "Рафах" с находящимся в блокаде прибрежным анклавом, а также ситуацию в области безопасности на границе. Кроме того, в повестке дня консультаций процесс примирения между контролирующим Газу ХАМАС и другим палестинским движением ФАТХ (Западный берег реки Иордан). Известно, что хамасовцы предлагают провести переговоры между противоборствующими фракциями в Каире.

Какие-либо детали встреч пока не известны. Между тем, источники в местных силовых структурах отмечают, что отношения Каира с ХАМАС в последнее время улучшились, в частности, из-за готовности исламского движения сотрудничать в вопросе принимаемых на границе Синая и сектора мер безопасности. Кроме того, отмечают силовики, президент Абдель Фаттах ас-Сиси дал "зеленый свет" египетским переговорщикам на нормализацию и укрепление отношений со всеми палестинскими группировками в целях содействия достижению палестинского единства.

Вслед за отстранением от власти в начале июля 2013 года "Братьев-мусульман" и их ставленника президента Мухаммеда Мурси в Египте резко обострилась обстановка в сфере безопасности. В стране активизировались экстремистские группировки, которые действуют главным образом на севере Синайского полуострова. В АРЕ неоднократно заявляли, что именно ХАМАС, которое по сути является ответвлением "братства", оказывает поддержку местным радикалам, помогая оружием и живой силой, а экстремистское подполье действует с территории соседнего анклава не без участия его руководителей.

Хания стал самым высокопоставленным лидером ХАМАС, посещающим Египет с визитом после свержения Мурси. Власти АРЕ впервые после событий 2013 года разрешили ему покинуть Газу в минувшем сентябре, чтобы направиться транзитом в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Весной прошлого года эмиссары исламского движения дважды побывали в Каире с целью примирительных переговоров, которые, по данным близких к ним источников, с тех пор серьезно продвинулись вперед. Еще на первом раунде египтяне выдвинули ряд условий для нормализации отношений, потребовав, в частности, от хамасовцев объявить о разрыве связей с "братством", держаться вдали от внутренних дел Египта и не вмешиваться в происходящее на Синае.