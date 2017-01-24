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Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму

Международная панорама
24 января, 1:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, января. /ТАСС
Совбез ООН принял резолюцию в интересах Украины, основываясь на том, что письмо экс-президента страны с просьбой о введении российских войск, не имеет юридической силы, напомнил Виталий Сердюк
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КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ), представляя доказательства вины экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене, перечеркивает позицию государства, представленную в ООН при голосовании за резолюцию по Крыму в 2014 году. Это может привести к ее пересмотру, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Януковича Виталий Сердюк.

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"ГПУ полностью перечеркнула позицию Украины (доказывая вину Януковича в госизмене - прим. ТАСС), заявленную перед всеми странами ООН при голосовании за резолюцию по Крыму 27 марта 2014 года", - утверждает Сердюк.

Он пояснил, что резолюция принималась, в том числе, на основании официальной позиции Украины, представленной Совбезу ООН постоянным представителем Украины Юрием Сергеевым. "Все обсуждение тогда ходило вокруг письма Виктора Януковича от 1 марта 2014 года (в письме экс- президент обратился к властям РФ с просьбой ввести войска на Украину - прим. ТАСС), по которому сейчас его обвиняют в госизмене. Совбез ООН принимает резолюцию в интересах Украины, основываясь на позиции Украины о том, что письмо Виктора Януковича не имеет юридической силы, поскольку он не является уже президентом Украины", - пояснил адвокат.

В то же время, как отметил Сердюк, сейчас генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в возбужденном против Януковича деле о госизмене "предоставляет данному письму основоположное доказательственное значение". В частности, Луценко, апеллируя к письму, утверждает, что Янукович по состоянию на 1 марта 2014 все еще был президентом Украины, однако известно, что еще 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление о так называемом самоустранении президента Украины и управление страной взяли на себя другие политики.

"Это может привести к крайне негативным последствиям для нашего государства в целом в виде пересмотра данной резолюции по Крыму, которая является основоположным документом по этому вопросу", - отмечает Сердюк.

Три года в открытом доступе

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Ранее он указывал, что копия этого письма находится в открытом доступе на официальном сайте ООН уже почти три года.

Таким образом, по его словам, "ГПУ толкает Украину к достаточно неудобной ситуации в отношениях с ООН", "загоняет в желании получить некие политические дивиденды наше государство в ловушку".

В связи с этим адвокат заявил, что дело о госизмене "обещает быть крайне интересным". Кроме анализа письма, суду придется в целом дать оценку политическим действиям лиц, которые в феврале 2014 года взяли на себя управление украинским государством в момент, после которого отделился Крым. "Крым Украина потеряла не по письму моего клиента",- подчеркнул Сердюк. Учитывая это, считает он, ключевыми свидетелями, а возможно, и подозреваемыми в деле о госизмене должны стать участники заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое прошло 28 февраля 2014 года и где обсуждалась ситуация в Крыму. Среди них нынешний председатель СНБО Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие ведущие политические деятели страны.

Дело о госизмене

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, зачитал экс-президенту уведомление об открытии дела против него. Глава надзорного ведомства тогда обвинил Януковича в государственной измене. Печерский районный суд Киева 20 января разрешил досудебное расследование в отношении бывшего президента. Адвокат Виталий Сердюк настаивает, что данное решение было необоснованно.

Воссоединение Крыма с Россией

После силового отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

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Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, назвавшую референдум в Крыму незаконным и призывавшую все государства и международные организации не признавать полуостров частью России. Резолюции ГА не обязательны к исполнению и носят исключительно рекомендательный характер.

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