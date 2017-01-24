Трамп выдвинет кандидата в судьи ВС США в течение нескольких недель

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявит имя своего кандидата на должность судьи в Верховном суде США в течение ближайших нескольких недель. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Я думаю, что выдвижение произойдет в течение пары недель. Это продолжает быть его (Трампа - прим. ТАСС) приоритетной задачей", - приводит агентство Reuters слова Спайсера.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что выберет подходящего кандидата из 20 претендентов. Место в Верховном суде оказалось вакантным после кончины в феврале прошлого года судьи Антонина Скалиа.