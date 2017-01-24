Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Пентагона в беседе с британским коллегой подчеркнул приверженность США НАТО

Международная панорама
24 января, 4:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Джеймс Мэттис также заверил Майкла Фэллона, что США и Великобритания "всегда будут поддерживать исключительно тесные взаимоотношения"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник в ходе телефонного разговора с британским коллегой Майклом Фэллоном заявил о приверженности Вашингтона НАТО, поблагодарив его за решение властей королевства выделять на военные нужды 2% ВВП. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Он (Мэттис) также подчеркнул нерушимую приверженность НАТО со стороны Соединенных Штатов и поблагодарил министра Фэллона за решение его страны тратить 2% ВВП на оборону и поддержание международной безопасности", - сказал Дэвис. Кроме того, министры условились работать вместе, сосредоточив при этом внимание на уничтожении террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Во время разговора Мэттис также заверил, что США и Великобритания "всегда будут поддерживать исключительно тесные взаимоотношения". Он вновь намерен пообщаться с Фэллоном в ходе грядущей встречи министров обороны стран НАТО.

Кроме этого, в понедельник Мэттис провел разговор с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном. Они обсудили сотрудничество двух стран, в том числе "крайне важное значение" Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Обамы в последние дни перевела Палестине $221 млн
2
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
3
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
4
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты DF-41 в регионе у границы с РФ
5
"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкций
6
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
7
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
Темы дня
Реклама