Глава Пентагона в беседе с британским коллегой подчеркнул приверженность США НАТО

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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник в ходе телефонного разговора с британским коллегой Майклом Фэллоном заявил о приверженности Вашингтона НАТО, поблагодарив его за решение властей королевства выделять на военные нужды 2% ВВП. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
"Он (Мэттис) также подчеркнул нерушимую приверженность НАТО со стороны Соединенных Штатов и поблагодарил министра Фэллона за решение его страны тратить 2% ВВП на оборону и поддержание международной безопасности", - сказал Дэвис. Кроме того, министры условились работать вместе, сосредоточив при этом внимание на уничтожении террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Во время разговора Мэттис также заверил, что США и Великобритания "всегда будут поддерживать исключительно тесные взаимоотношения". Он вновь намерен пообщаться с Фэллоном в ходе грядущей встречи министров обороны стран НАТО.
Кроме этого, в понедельник Мэттис провел разговор с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном. Они обсудили сотрудничество двух стран, в том числе "крайне важное значение" Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).