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Times: Британия не сообщила об инциденте с Trident по просьбе властей США

Международная панорама
24 января, 8:47 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Вашингтон был обеспокоен возможным появлением "аналогичных проблем" с другими ракетами, утверждает источник
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ЛОНДОН, 24 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Официальный Лондон не стал информировать общественность в июне 2016 года о неудачном запуске не оснащенной ядерным боезарядом ракеты Trident с борта британской подводной лодки Vengeance по просьбе властей США. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на британский военный источник, имя которого не приводится.

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"Администрация (президента США Барака) Обамы попросила администрацию (премьер-министра Великобритании Дэвида) Кэмерона не комментировать это. Администрация США, скорее всего, была обеспокоена тем, что могли возникнуть аналогичные проблемы с другими ракетами. Британская субмарина успешно доставила и запустила ракету, а та часть, где дело пошло не так, являлась американской технологией", - цитирует издание слова своего источника.

Газета утверждает, что во время испытания у берегов Флориды имело место автоматическое самоуничтожение ракеты, и произошло это потому, что "не сработала система передачи данных в системе поражения американского производства". Издание напоминает, что ракеты Trident производит компания Lockheed Martin, чьи предприятия расположены в штате Мэриленд.

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Вышедшая 22 января газета Sunday Times сообщила, что в июне 2016 года, еще в период нахождения у власти Кэмерона, премьерская канцелярия на Даунинг-стрит скрыла факт неудачного запуска ракеты. 23 января возмущенные этим фактом депутаты палаты общин вызвали для объяснений министра обороны Майкла Фэллона, который занимал данный пост и в кабинете Кэмерона. Однако последний не только не стал предоставлять им полную информацию о происшествии, но даже не подтвердил сам факт инцидента.

"Корабль Ее Величества (субмарина) Vengeance и его экипаж прошли успешные испытания и были объявлены готовыми к присоединению к выполнению цикла оперативных задач", - сообщил глава Минобороны. При этом Фэллон добавил: "Мы не комментируем детали операций с участием подводных лодок".

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