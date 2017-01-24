Times: Британия не сообщила об инциденте с Trident по просьбе властей США

ЛОНДОН, 24 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Официальный Лондон не стал информировать общественность в июне 2016 года о неудачном запуске не оснащенной ядерным боезарядом ракеты Trident с борта британской подводной лодки Vengeance по просьбе властей США. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на британский военный источник, имя которого не приводится.

"Администрация (президента США Барака) Обамы попросила администрацию (премьер-министра Великобритании Дэвида) Кэмерона не комментировать это. Администрация США, скорее всего, была обеспокоена тем, что могли возникнуть аналогичные проблемы с другими ракетами. Британская субмарина успешно доставила и запустила ракету, а та часть, где дело пошло не так, являлась американской технологией", - цитирует издание слова своего источника.

Газета утверждает, что во время испытания у берегов Флориды имело место автоматическое самоуничтожение ракеты, и произошло это потому, что "не сработала система передачи данных в системе поражения американского производства". Издание напоминает, что ракеты Trident производит компания Lockheed Martin, чьи предприятия расположены в штате Мэриленд.

Вышедшая 22 января газета Sunday Times сообщила, что в июне 2016 года, еще в период нахождения у власти Кэмерона, премьерская канцелярия на Даунинг-стрит скрыла факт неудачного запуска ракеты. 23 января возмущенные этим фактом депутаты палаты общин вызвали для объяснений министра обороны Майкла Фэллона, который занимал данный пост и в кабинете Кэмерона. Однако последний не только не стал предоставлять им полную информацию о происшествии, но даже не подтвердил сам факт инцидента.

"Корабль Ее Величества (субмарина) Vengeance и его экипаж прошли успешные испытания и были объявлены готовыми к присоединению к выполнению цикла оперативных задач", - сообщил глава Минобороны. При этом Фэллон добавил: "Мы не комментируем детали операций с участием подводных лодок".