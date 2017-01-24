Глава МИД Норвегии призвал сохранять стабильность в Арктике

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ТРОМСЁ (НОРВЕГИЯ), 24 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Арктика по-прежнему остается регионом мира и сотрудничества и должна оставаться таковым в будущем, заявил министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде во время выступления на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё.
"Арктика - регион мирного и стабильного сотрудничества, она являет собой яркий контраст со многими другими регионами мира. Мы хотим, чтобы так оставалось и в будущем, и это один из наших приоритетов", - указал министр.
Бренде подчеркнул, что в сегодняшнем мире никто не может дать гарантий сохранения стабильности в каком бы то ни было регионе, в том числе и Арктике, однако уважение принципов международного права и сотрудничество арктических держав должны помочь обеспечить ей мирное будущее. С его точки зрения, сохранение стабильности в регионе может помочь ослабить напряженность в других точках земного шара.
По словам министра, Норвегия ожидает роста спроса на арктические ресурсы по мере увеличения населения планеты, численность которого к 2050 году должна достичь 10 млрд человек. С точки зрения норвежских властей, в связи с этим необходимо развивать так называемую синюю экономику - полномасштабное использование ресурсного потенциала мирового океана как источника пищевых продуктов, сырья для фармацевтической отрасли, энергии и т. д. Норвегия в силу своего географического положения намерена активно использовать свои обширные морские пространства, в том числе в Арктике. 80% норвежских территориальных вод лежат за Полярным кругом.
"Мы хотим, чтобы Северная Норвегия была одним из наиболее инновационных и быстро развивающихся регионов мира, где рост обеспечивала бы экономика знаний", - сказал Бренде. "Чтобы достичь этой цели, мы должны находить все более эффективные, технологичные и "зеленые" способы использования арктических ресурсов. Мы также нуждаемся в расширении регионального сотрудничества", - добавил он.