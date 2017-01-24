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Порошенко уверен, что финны лучше всех понимают украинцев

Международная панорама
24 января, 14:47 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 24, января. /ТАСС
Президент заявил, что такое понимание особенно важно "в условиях продолжающейся гибридной войны РФ против Украины"
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Петр Порошенко и Саули Ниинистё (слева направо)

Петр Порошенко и Саули Ниинистё (слева направо)

© Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP

ХЕЛЬСИНКИ, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает, что финны лучше остальных понимают украинцев.

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"Вы лучше всех понимаете Украину, и такое понимание очень важно в условиях продолжающейся гибридной войны РФ против Украины", - заявил он по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё и поблагодарил коллегу "за четкую позицию поддержки суверенитета" его страны.

Украинский президент также отметил, что в 2017 году Финляндия празднует столетие независимости и вспомнил Карла Маннергейма. "Вы не представляете, насколько личность Маннергейма популярна на Украине и является примером служения родине", - сказал Порошенко.

Кроме того, украинский лидер пригласил Ниинистё посетить Киев. "Мы вас ждем", - заключил он.

Из 83 лет жизни Карла Маннергейма 30 были посвящены служению в русской армии (1887-1917). После прихода к власти большевиков Маннергейм уехал в Финляндию, которая в декабре 1917 года провозгласила независимость от России. В 1918 году он был назначен главнокомандующим финской армией.

В 1941-1944 годах возглавлял финские вооруженные силы в войне против СССР, при этом вопреки требованиям Германии он воздержался от нанесения удара по Ленинграду с севера. Оставаясь главнокомандующим финскими вооруженными силами, в августе 1944 года он был избран президентом страны и заключил перемирие с СССР. Маннергейм является национальным героем Финляндии.

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