Порошенко уверен, что финны лучше всех понимают украинцев

ХЕЛЬСИНКИ, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает, что финны лучше остальных понимают украинцев.

"Вы лучше всех понимаете Украину, и такое понимание очень важно в условиях продолжающейся гибридной войны РФ против Украины", - заявил он по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё и поблагодарил коллегу "за четкую позицию поддержки суверенитета" его страны.

Украинский президент также отметил, что в 2017 году Финляндия празднует столетие независимости и вспомнил Карла Маннергейма. "Вы не представляете, насколько личность Маннергейма популярна на Украине и является примером служения родине", - сказал Порошенко.

Кроме того, украинский лидер пригласил Ниинистё посетить Киев. "Мы вас ждем", - заключил он.

Из 83 лет жизни Карла Маннергейма 30 были посвящены служению в русской армии (1887-1917). После прихода к власти большевиков Маннергейм уехал в Финляндию, которая в декабре 1917 года провозгласила независимость от России. В 1918 году он был назначен главнокомандующим финской армией.

В 1941-1944 годах возглавлял финские вооруженные силы в войне против СССР, при этом вопреки требованиям Германии он воздержался от нанесения удара по Ленинграду с севера. Оставаясь главнокомандующим финскими вооруженными силами, в августе 1944 года он был избран президентом страны и заключил перемирие с СССР. Маннергейм является национальным героем Финляндии.