Назарбаев: оборона и внешняя политика останутся в компетенции президента

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Вопросы обороноспособности и внешней политики останутся в компетенции президента Казахстана.

Об этом заявил глава государства Нурсултан Назарбаев на заседании Рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями власти в республике.

"Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики, - сказал он. - При этом в компетенции президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти".

Назарбаев сообщил о снижении количества полномочий, которыми изначально был наделен президент Казахстана. "К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента", - отметил он.

Роль парламента

Назарбаев обратил особое внимание на необходимость "действенного усиления роли парламента в системе государственного управления". "В наших условиях правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль парламента в отношении правительства по многим вопросам", - резюмировал он.

Как сообщила пресс-служба президента, на заседании казахстанский лидер констатировал, что "вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти является последовательным и закономерным этапом развития республики".

Президентская форма правления

15 декабря прошлого года накануне празднования 25-летия независимости республики Назарбаев, выступая на торжественном собрании, заявил, что развитие Казахстана заставляет задуматься о перераспределении полномочий между ветвями власти. "Новый этап развития государства ставит вопрос об усилении ответственности парламента, правительства за состояние дел в стране", - сказал он.

При этом Назарбаев подчеркнул, что Казахстан "был, есть и будет государством с президентской формой правления", но "настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом".

Впоследствии указом президента была создана Рабочая группа, которую возглавил руководитель президентской администрации Адильбек Джаксыбеков. В состав группы вошли представители парламента, правительства, Верховного суда и других государственных органов, а также юристы и ученые.

Изменение Конституции

Рабочая группа рассмотрела порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции, поскольку перераспределение полномочий между ветвями власти в Казахстане предполагает изменение Основного закона.

По словам Джаксыбекова, предложения "предусматривают расширение полномочий парламента и его палат, в том числе при формировании правительства". "Также предложено усилить подотчетность правительства перед парламентом и его палатами", - сообщил он. Кроме того, по словам Джаксыбекова, "поступили предложения по усилению самостоятельности и ответственности правительства". "Часть предложений, направленных на модернизацию судебно-правовой сферы, также связана с изменением Конституции", - указал он.

В частности, как проинформировал руководитель группы, "речь идет о возможном уточнении статуса и функций Верховного суда и определении требований, предъявляемых к судьям". "Было предложено скорректировать нормы, определяющие статус и полномочия органов прокуратуры. Внесены предложения о совершенствовании механизма конституционного контроля", - добавил он.