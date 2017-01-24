МИД Норвегии заявил об успешном сотрудничестве с РФ в Арктике

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ТРОМСЁ /Норвегия/, 24 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвегия и Россия поддерживают успешное сотрудничество в Арктике. Об этом заявил глава МИД королевства Бёрге Бренде на встрече с журналистами во время международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё.
"Что касается Арктики, Арктического совета, а также региона Баренцева моря, то российско-норвежское сотрудничество там успешно работает, - сказал Бренде. - Мы совместно управляем одним из крупнейших в мире запасов дикой рыбы, и этот пример успеха необходимо изучать всем. Арктической трески в (Баренцевом) море сейчас больше, чем когда-либо; в прошлом году было добыто свыше 1 млн тонн, и это результат консенсуса наших стран. Мы также усилили сотрудничество в сферах ядерной безопасности, защиты окружающей среды, а весной, я надеюсь, проведем (в Москве) заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Норвегией и Россией".
Глава норвежского МИД также отметил, что "изучает возможность" посетить Архангельск для участия в работе намеченного на 29-30 марта международного форума "Арктика - территория диалога", куда он был приглашен.