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МИД Норвегии заявил об успешном сотрудничестве с РФ в Арктике

Международная панорама
24 января, 14:26 UTC+3 ТРОМСЁ /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Глава норвежского МИД рассказал, что страна намерена развивать совместную работу с Россией в регионе Баренцева моря
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ТРОМСЁ /Норвегия/, 24 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвегия и Россия поддерживают успешное сотрудничество в Арктике. Об этом заявил глава МИД королевства Бёрге Бренде на встрече с журналистами во время международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё.

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"Что касается Арктики, Арктического совета, а также региона Баренцева моря, то российско-норвежское сотрудничество там успешно работает, - сказал Бренде. - Мы совместно управляем одним из крупнейших в мире запасов дикой рыбы, и этот пример успеха необходимо изучать всем. Арктической трески в (Баренцевом) море сейчас больше, чем когда-либо; в прошлом году было добыто свыше 1 млн тонн, и это результат консенсуса наших стран. Мы также усилили сотрудничество в сферах ядерной безопасности, защиты окружающей среды, а весной, я надеюсь, проведем (в Москве) заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Норвегией и Россией".

Глава норвежского МИД также отметил, что "изучает возможность" посетить Архангельск для участия в работе намеченного на 29-30 марта международного форума "Арктика - территория диалога", куда он был приглашен.

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