Источник: переговоры по Сирии в Астане завершились

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Переговоры по Сирии в Астане завершились, итоговое заявление России, Ирана и Турции ожидается в ближайшие полчаса - источник.