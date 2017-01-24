Киев обещает в течение двух недель представить выводы по итогам инспекции ЮВО РФ

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Украина пообещала в течение двух недель представить России и всем членам ОБСЕ официальные выводы по поводу инспекции украинскими, канадскими и датскими военными Южного Федерального округа РФ. Об этом заявил на брифинге в Киеве руководитель многонациональной инспекционной группы Украины Алексей Вершигора.

"Выводы будут представлены через 14 дней после завершения инспекции", - сказал он.

На прошлой неделе Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) все же сделал заявление по итогам инспекции, обвинив Россию в нарушении правил транспарентности.

В ходе брифинга во вторник, 24 января, временно исполняющий обязанности начальника Управления верификации Генерального штаба ВСУ Владислав Пономарев повторил эти обвинения. "Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение РФ положений Венского документа (2011 года) о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ", - указал он.

Пономарев напомнил, что в период с 16 по 19 января Украина совместно с Канадой и Данией провели инспекцию на территории Ростовской области РФ. По его словам, вблизи границы с Украиной формируется 150-я мотострелковая дивизия, которая насчитывает 10,5 тысячи военнослужащих РФ. "Мы считаем, что Россия грубо нарушила Венский документ, не заявив о формировании этой мотострелковой дивизии Южного военного округа", - пояснил он.

В свою очередь Вершигора уточнил, что дивизия, расположенная примерно в 150 км от украинской границы в районе Новочеркасска Ростовской области, "должна сформироваться до конца этого года". "Здесь активно ведется строительство инфраструктуры с современным жилищным комплексом", - добавил он.

Вершигора утверждает, что не все объекты на территории этой дивизии инспекторам разрешили осмотреть, отметив, что "российская сторона также не предоставила сторонам полной информации о количестве военных и вооружении". Он напомнил, что каких-либо санкций Венским документом не предусмотрено и отметил, что Россия имеет право использовать свою квоту для инспекции украинской территории, однако ранее она ни разу не обращалась с такой просьбой.

Инспекция

Группа украинских военных специалистов, в которую вошли также представители Дании и Канады, с 16 по 19 января проинспектировала военные объекты и железнодорожные станции в Южном военном округе. Инспекция проходила в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности и коснулась района на территории Южного военного округа, в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

Как ранее сообщил ТАСС начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, подлежащей предварительному уведомлению. Он также подчеркнул, что российская сторона обеспечила проведение украинской инспекции в полном соответствии с положениями Венского документа 2011 года и в полной мере выполнила свои международные обязательства.