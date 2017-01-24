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Киевские силовики обстреляли Дебальцево во время инспекции наблюдателей ОБСЕ и СЦКК

Международная панорама
24 января, 15:43 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 24, января. /ТАСС
Представители СММ ОБСЕ и СЦКК зафиксировали два разрыва минометных снарядов калибра 120 мм
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ЛУГАНСК, 24 января. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), где в этот момент находились первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг и представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом Луганскинфомрцентру сообщил начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко.

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"24 января в 13:30 в момент встречи первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга с представителями народной милиции ЛНР, СЦКК и журналистами со стороны подконтрольного ВСУ (Вооруженным силам Украины - прим. ТАСС) населенного пункта Луганское был произведен минометный обстрел позиций народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка", - заявил он.

По словам Анащенко, представителями СММ ОБСЕ и СЦКК зафиксировано два разрыва минометных снарядов калибра 120 мм. "Вот сейчас вы можете видеть, что, несмотря на присутствие ОБСЕ, украинская сторона продолжает обстрелы наших позиций. В частности, огонь ведется в направлении населенного пункта Калиновка со стороны населенного пункта Луганское", - подчеркнул Анащенко, обращаясь к представителю ОБСЕ.

Ранее, 22 января, подразделения ВСУ дважды за один день обстреляли село Долгое Славяносербского района ЛНР, где под огонь попали представители СЦКК и журналисты. Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что представители СММ ОБСЕ прекратили работу в районе Светлодарской дуги и не обладают полной информацией о происходящих там событиях.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря заявили о необходимости установления с 24 декабря 2016 года "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" в регионе. Это соглашение стало уже десятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины", однако после нескольких дней затишья число обстрелов на линии соприкосновения вновь увеличилось.

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