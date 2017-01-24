Франция принимает меры по защите от кибератак в ходе президентских выборов

ПАРИЖ, 24 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Власти Франции принимают необходимые меры к тому, чтобы защитить от возможных кибератак свои президентские выборы, первый тур которых пройдет 23 апреля. Об этом заявил министр внутренних дел страны Брюно Ле Ру.

"Франция будет постоянно проявлять бдительность с тем, чтобы защитить себя от кибератак на электронную переписку и атак, способных нарушить нормальный ход голосования и поставить тем самым под удар его объективность", - заявил Ле Ру, выступая в Лилле на открывшемся там Международном форуме по кибербезопасности (FIC).

По мнению Жерома Билюа, эксперта из консалтинговой компании Wavestone, атакам хакеров могут подвергнуться сами списки избирателей, находящиеся в электронном виде в мэриях городов. В интервью Agence France-Presse он предположил также, что возможно внесение фальшивых данных в программы распечатки бюллетеней для голосования, "что скомпрометирует выборы".

По данным АFP, на нынешних президентских выборах не будет использоваться система электронного голосования для французов, проживающих за границей, поскольку она сочтена теперь малонадежной. Ненадежными, по мнению Билюа, являются и аппараты для электронного голосования, которые существуют в пяти десятках коммун в метрополии. "Даже если они и не соединены с интернетом, к нему подключены те компьютеры, на которые они передают данные, что позволяет их фальсифицировать", - полагает эксперт.

Выступая на прошлой неделе перед депутатами Национального собрания на слушаниях, посвященных кибербезопасности, Гийом Пупар, возглавляющий Национальное агентство безопасности информационных систем (Anssi), указал на необходимость расширить уже существующий с 2007 года запрет на использование значительного числа таких аппаратов для голосования. Это государственное агентство уже провело инструктаж с представителями всех политических партий страны с тем, чтобы напомнить им о важности защиты своих систем от киберпиратов. Однако многие партии, как сообщают эксперты, не в состоянии выделять на это крупные средства.

Рассматривая все возможные в предвыборной ситуации киберугрозы, французские эксперты высказывают мнение, что наибольшую опасность представляет похищение электронной переписки и в целом компрометирующей информации. По их мнению, публикация подобных сведений может привести к падению популярности кандидата примерно на 10 процентов.