NYT: Трамп попросил Джеймса Коми остаться на посту директора ФБР

Мартин Шульц выдвинут на пост лидера СДПГ и станет кандидатом в канцлерыМеждународная панорама 24 января, 18:28
Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делуСпорт 24 января, 18:11
Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в РоссииСпорт 24 января, 18:02
Вяльбе: FIS единовременно вынесет решение по всем шести отстраненным российским лыжникамСпорт 24 января, 17:59
Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с МитриономСпорт 24 января, 17:51
Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делуСпорт 24 января, 17:49
Моника Белуччи научилась доить корову для роли в фильме КустурицыКультура 24 января, 17:46
Информатор ARD Дмитриев планирует выступить на зимнем чемпионате РоссииСпорт 24 января, 17:41
Россия ожидает реакции оппозиции на проект конституции СирииПолитика 24 января, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Директор ФБР Джеймс Коми заявил старшим агентам Бюро, что президент США Дональд Трамп попросил его продолжить возглавлять ведомство. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Директор ФБР Джеймс Коми в конце октября прошлого года уведомил Конгресс США о проведении очередного расследования в связи с нарушениями, допущенными Хиллари Клинтон при использовании электронной почты.
6 ноября он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.
Все эти события проходили на фоне предвыборной кампании в США. Первое объявление Коми вызвало бурю возмущения в правящей Демократической партии.
Кандидат республиканцев, а ныне уже президент США Дональд Трамп расценивал ноябрьское решение директора ФБР как подтверждение того, что ситуация на выборах намеренно "подстраивалась" в пользу его соперницы.
Он также выражал уверенность, что рядовые сотрудники ФБР все равно не позволят Клинтон остаться безнаказанной за ее "ужасные преступления".