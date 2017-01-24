NYT: Трамп попросил Джеймса Коми остаться на посту директора ФБР

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Директор ФБР Джеймс Коми заявил старшим агентам Бюро, что президент США Дональд Трамп попросил его продолжить возглавлять ведомство. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Директор ФБР Джеймс Коми в конце октября прошлого года уведомил Конгресс США о проведении очередного расследования в связи с нарушениями, допущенными Хиллари Клинтон при использовании электронной почты.

6 ноября он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Все эти события проходили на фоне предвыборной кампании в США. Первое объявление Коми вызвало бурю возмущения в правящей Демократической партии.

Кандидат республиканцев, а ныне уже президент США Дональд Трамп расценивал ноябрьское решение директора ФБР как подтверждение того, что ситуация на выборах намеренно "подстраивалась" в пользу его соперницы.

Он также выражал уверенность, что рядовые сотрудники ФБР все равно не позволят Клинтон остаться безнаказанной за ее "ужасные преступления".