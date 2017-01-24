На севере Мали в результате обстрела погиб миротворец ООН

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РАБАТ, 24 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. По меньшей мере один миротворец ООН погиб, еще двое получили тяжелые ранения в результате обстрела на севере Мали. Об этом говорится в сообщении Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), поступившем в представительство ТАСС в Рабате.
По данным миссии, инцидент произошел в понедельник ближе к вечеру. "Лагерь МИНУСМА, расположенный в местечке Агельхок в регионе Кидаль, был подвергнут обстрелу", - говорится в сообщении.
По словам временно исполняющего обязанности главы МИНУСМА Коэна Давидсе, "атака привела к гибели одного миротворца, еще двое тяжело ранены".