Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Украинский выбор" назвал блокировку Медведчука в Facebook борьбой со свободой слова

Международная панорама
24 января, 18:59 дата обновления: 24 января, 19:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, января. /ТАСС
Как пояснили в организации, такие действия связаны исключительно с личностью самого лидера движения
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Общественное движение "Украинский выбор - Право народа" сообщило, что социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт лидера движения и спецпредставителя президента Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктора Медведчука, и назвало данные действия борьбой со свободой слова.

"21 января, после того как общественное движение "Украинский выбор - Право народа" опубликовало заявление, в котором приводились многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука, страница и аккаунт лидера движения были заблокированы без каких бы то ни было объяснений", - говорится в заявлении движения.

Как пояснили в организации, такие действия связаны исключительно с личностью самого лидера движения и "по времени совпадают с обострением информационных атак представителей "партии войны" на него.

"Блокирование аккаунта Виктора Медведчука является шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием; подтверждает высокую степень влияния американских корпораций на политическую ситуацию на Украине и их готовность идти на беспрецедентно циничные действия для удержания нашей страны под внешним управлением", - добавили в движении.

По словам пресс-секретаря "Украинского выбора" Олега Бабанина, блокировка аккаунта Медведчука может быть результатом политического заказа. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС. 

"Аккаунт был заблокирован в ночь с 21 на 22 января, без объяснений. Организация предприняла все действия, предусмотренные нормами сообщества Facebook, для разрешения ситуации. Мы не хотим пиара в этом вопросе. Складывается впечатление, что это все похоже на политический заказ", - сказал он.

Пресс-секретарь затруднился спрогнозировать, когда аккаунт возобновит работу, не исключив, что блокировка может быть бессрочной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен
2
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
3
В отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов
6
СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода
7
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Темы дня
Реклама