"Украинский выбор" назвал блокировку Медведчука в Facebook борьбой со свободой слова

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Общественное движение "Украинский выбор - Право народа" сообщило, что социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт лидера движения и спецпредставителя президента Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктора Медведчука, и назвало данные действия борьбой со свободой слова.

"21 января, после того как общественное движение "Украинский выбор - Право народа" опубликовало заявление, в котором приводились многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука, страница и аккаунт лидера движения были заблокированы без каких бы то ни было объяснений", - говорится в заявлении движения.

Как пояснили в организации, такие действия связаны исключительно с личностью самого лидера движения и "по времени совпадают с обострением информационных атак представителей "партии войны" на него.

"Блокирование аккаунта Виктора Медведчука является шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием; подтверждает высокую степень влияния американских корпораций на политическую ситуацию на Украине и их готовность идти на беспрецедентно циничные действия для удержания нашей страны под внешним управлением", - добавили в движении.

По словам пресс-секретаря "Украинского выбора" Олега Бабанина, блокировка аккаунта Медведчука может быть результатом политического заказа. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Аккаунт был заблокирован в ночь с 21 на 22 января, без объяснений. Организация предприняла все действия, предусмотренные нормами сообщества Facebook, для разрешения ситуации. Мы не хотим пиара в этом вопросе. Складывается впечатление, что это все похоже на политический заказ", - сказал он.

Пресс-секретарь затруднился спрогнозировать, когда аккаунт возобновит работу, не исключив, что блокировка может быть бессрочной.