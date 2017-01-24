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Сенатский комитет Конгресса одобрил кандидатуру Хейли на пост постпреда США при ООН

Международная панорама
24 января, 21:37 дата обновления: 24 января, 21:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Ранее Никки Хейли критиковала Трампа за его призывы запретить иммиграцию из мусульманских стран, однако впоследствии заявила, что "никогда не испытывала к нему неприязни"
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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам одобрил кандидатуру Никки Хейли на пост постоянного представителя США при ООН.

Хейли была утверждена практически единогласно: против высказались лишь двое членов Сената, оба демократы. С точки зрения последних, политик не обладает достаточным опытом в сфере международных отношений.

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Как ожидается, голосование по кандидатуре Хейли в Сенате полного состава может состояться до конца дня сегодня (в первой половине дня среды мск).

Ранее на слушаниях в комитете губернатор штата Южная Каролина, в частности, утверждала, что Вашингтону следует занимать решительную позицию по отношению к России, но при этом пользоваться ее помощью, в частности, в борьбе с терроризмом. По ее словам, президент Дональд Трамп "пытается найти какие-либо возможности работать с Россией, потому что мы (США) можем использовать ее помощь в борьбе против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство")". "Мы можем использовать помощь России в борьбе с другими угрозами по всему миру", - добавила она. Тем не менее, с ее точки зрения "Россия продолжает находится в авангарде многих вопросов, которые встают" перед США.

В 2004-2011 гг. Хейли была членом палаты представителей в Южной Каролине от Республиканской партии. Затем - губернатор этого штата. На республиканских праймериз 2016 года Хейли поддерживала кандидатуру Марко Рубио. Кроме того, она критиковала Трампа за его призывы запретить иммиграцию из мусульманских стран, однако впоследствии заявила, что "никогда не испытывала к нему неприязни".

Никки Хейли разделяет мнение, что НАТО является важным альянсом, который необходимо усиливать. Что касается Трампа, то он заявил в интервью германской и британской газетам Bild и Times на прошлой неделе, что у НАТО "есть проблемы", а сам альянс является устаревшей организацией.

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