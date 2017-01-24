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Трамп объявит на будущей неделе о выдвижении кандидатуры в состав Верховного суда США

Международная панорама
24 января, 21:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Американский лидер подчеркнул, что выберет "действительно великого члена Верховного суда"
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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп намерен объявить на следующей неделе о выдвижении кандидатуры в состав американского Верховного суда. Он сообщил об этом, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме по завершении церемонии подписания ряда новых исполнительных указов.

"Я приму решение на этой неделе. А объявим мы его на следующей. У нас есть отличные кандидаты, и мы выберем действительно великого члена Верховного суда", - сказал американский лидер.

Как прогнозировал республиканец в прошлом сентябре на этапе борьбы за пост президента США, новому главе вашингтонской администрации представится возможность назначить от трех до пяти членов Верховного суда, что в перспективе может целиком преобразить страну.

В случае собственного избрания он обещал принять за образец консервативного судью Антонина Скалиа, скончавшегося в феврале минувшего года. После его смерти республиканское большинство в Сенате Конгресса США сразу предупредило, что не станет даже рассматривать кандидатуры, которые могут быть выдвинуты на эту вакансию тогдашним президентом демократом Бараком Обамой. Так, республиканцы в Сенате отказались рассматривать кандидатуру Меррика Гарлэнда, которого выдвинул Обама.

Трамп исходил из того, что преемника Скалиа будет выдвигать уже следующий президент США, то есть либо он сам, либо кандидат от демократов Хиллари Клинтон. По его словам, "придется заполнять не только эту вакансию, но и до четырех других".

"В общей сложности может получиться пять судей за одно президентство, это рекорд", - сказал республиканец, имея в виду кадровые замены. Впрочем, на его взгляд, более реально говорить о трех таких заменах.

"Если будут назначены не те люди, ваша страна перестанет быть вашей страной", - сказал Трамп, обращаясь к своей консервативно настроенной аудитории. "Это один из важнейших вопросов, уступающий разве что обороне", - добавил он. Специалисты-политологи в США разделяют такую оценку.

Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии. Четверо были назначены президентами-республиканцами, еще четверо - демократами, включая двух выдвиженок Барака Обамы.

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