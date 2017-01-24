Мэр Рима фигурирует в расследовании дела об административных назначениях

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РИМ, 24 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи проходит фигурантом в расследовании городской прокуратуры дела об административных назначениях. Об этом объявила сама градоначальник на своей странице в социальной сети Facebook.
"Я получила повестку в прокуратуру Рима в рамках расследования дела о назначении Ренато Марры директором Департамента туризма. Как известно, с этой должности он уже снят", - написала Раджи.
По данным газеты Corriere della Sera, она подозревается в превышении полномочий и лжесвидетельстве. Ренато Марра - брат арестованного в декабре по подозрению в коррупции Раффаэле Марры, который считался "правой рукой" Раджи в мэрии после ее избрания в июне прошлого года. С того момента вокруг представительницы оппозиционного "Движения "5 звезд" не стихали скандалы.
Марра - не первый ее назначенец, оказавшийся в поле зрения прокуратуры. Ранее расследование было открыто в отношении бывшего советника мэрии по вопросам окружающей среды в рамках дела о нарушениях утилизации отходов.
Однако сама Раджи пока в прокуратуру не вызывалась. Строгий кодекс "Движения" предусматривает уход в отставку избранного чиновника, который становится фигурантом того или иного расследования.
Раджи сообщила также, что проинформировала лидера "Движения" Беппе Грилло о полученной повестке. Представители "Движения" выразили уверенность, что Раджи прояснит все обстоятельства и ей нечего скрывать. Тогда как оппозиция обвиняет ее в связях с теневыми могущественными столичными кругами, замешанными в коррупции.
Избрание Раджи в Риме стало настоящим триумфом для "Движения "5 звезд", которое позиционирует себя как альтернативная всем традиционным политическим партиям сила. После победы в столице "пятизвездные" поставили цель победить и на национальном уровне на следующих выборах.
Однако пока правление Раджи в Риме не запомнилось ничем кроме как отказом от заявки на проведение Летних олимпийских игр 2024 года. Многочисленные же застарелые проблемы города не только не решены, но стремительно нарастают.