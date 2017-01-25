Израильский танк поразил пост ХАМАС в Газе в ответ на обстрел военнослужащих

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильский танк нанес удар по посту радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел военнослужащих в районе границы с палестинским приморским анклавом. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.
"Были произведены выстрелы в сторону израильских военнослужащих, осуществлявших рутинную деятельность близ границы с сектором Газа, в ответ израильский танк нанес удар по посту ХАМАС в южной части сектора", - указали в пресс-службе.
В предыдущий раз израильские танки обстреливали позиции ХАМАС в секторе Газа 15 января. Тогда огонь открывался также в ответ на обстрел военнослужащих в районе границы с палестинским анклавом.