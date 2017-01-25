В Facebook не комментируют блокировку страницы лидера "Украинского выбора"

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Представители компании Facebook отказались прокомментировать корреспонденту ТАСС блокировку страницы лидера общественного движения "Украинский выбор" и спецпредставителя президента Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктора Медведчука.

Ранее движение "Украинский выбор" сообщило, что доступ к странице Виктора Медведчука был заблокирован после того, как 21 января организация опубликовала заявление, в котором приводились "многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука". Как пояснили в организации, такие действия связаны исключительно с личностью самого лидера движения и "по времени совпадают с обострением информационных атак представителей "партии войны" на него.

Как считают в организации, блокирование страницы Медведчука является шагом, направленным "на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием; подтверждает высокую степень влияния американских корпораций на политическую ситуацию на Украине и их готовность идти на беспрецедентно циничные действия для удержания страны под внешним управлением".

В свою очередь пресс-секретарь движения Олег Бабанин рассказал ТАСС, что "аккаунт был заблокирован в ночь с 21 на 22 января, без объяснений". "Организация предприняла все действия, предусмотренные нормами сообщества Facebook, для разрешения ситуации, - сказал он. - Мы не хотим пиара в этом вопросе. Складывается впечатление, что это все похоже на политический заказ".

Пресс-секретарь затруднился спрогнозировать, когда доступ к странице будет восстановлен, не исключив, что блокировка может быть бессрочной.