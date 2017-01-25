Сенат Конгресса США утвердил Никки Хейли новым постпредом при ООН

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США во вторник подавляющим большинством голосов утвердил губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН.

Голосование пока продолжается, однако Хейли уже поддержали 95 сенаторов, лишь трое высказались против.