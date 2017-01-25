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Япония поднимала истребители для сопровождения бомбардировщиков РФ

Международная панорама
25 января, 2:35 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
По данным Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны страны, нарушений воздушного пространства Японии зафиксировано не было
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ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Воздушные Силы самообороны Японии поднимали в воздух истребители в связи с пролетом трех российских бомбардировщиков Т-95 над Японским морем и вокруг Японского архипелага 24 января. С таким утверждением выступил Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.

По его сведениям, нарушений воздушного пространства Японии зафиксировано не было. Отмечается, что последний раз российские военные самолеты облетали Японские острова в январе прошлого года.

В период с апреля по сентябрь прошлого года Япония более 500 раз поднимала свои истребители для сопровождения иностранных военных самолетов. Большинство вылетов было сделано в ответ на действия авиации КНР.

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