Япония поднимала истребители для сопровождения бомбардировщиков РФ

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ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Воздушные Силы самообороны Японии поднимали в воздух истребители в связи с пролетом трех российских бомбардировщиков Т-95 над Японским морем и вокруг Японского архипелага 24 января. С таким утверждением выступил Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.
По его сведениям, нарушений воздушного пространства Японии зафиксировано не было. Отмечается, что последний раз российские военные самолеты облетали Японские острова в январе прошлого года.
В период с апреля по сентябрь прошлого года Япония более 500 раз поднимала свои истребители для сопровождения иностранных военных самолетов. Большинство вылетов было сделано в ответ на действия авиации КНР.