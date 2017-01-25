СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападения на миротворцев

ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН осудил нападение на миротворцев Мали, в результате которого погиб военнослужащий из Чада. Члены СБ призвали власти африканской страны оперативно расследовать вылазки боевиков, целью которых являются "голубые каски".

"Члены Совета Безопасности призвали правительство Мали оперативно расследовать эти нападения и привлечь виновных к правосудию. Они подчеркнули, что нападения на миротворцев могут считаться военными преступлениями в соответствии с международным правом", - говорится в документе. Совбез выразил поддержку деятельности Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и французскому военному контингенту в страны, а также выразил обеспокоенность продолжающимися нарушениями соглашения о прекращении огня.

Очередное нападение на миротворцев ООН произошло 23 января в регионе Кидаль на севере Мали. Боевики обстреляли лагерь МИНУСМА из минометов, в результате чего погиб миротворец из Чада и двое его сослуживцев получили ранения. Исполняющий обязанности главы миссии Коэна Давидсе 24 января заявил, что это нападение "свидетельствует о мрачном, жестоком периоде, который переживает Мали".

В последние недели обстановка на севере Мали резко обострилась. 18 января несколько террористов-смертников взорвали заминированные автомобили возле лагеря проправительственных группировок в городе Гао. В результате погибли по меньшей мере 77 человек, еще 120 получили ранения. Ответственность за совершенный теракт взяла на себя базирующаяся в стране радикальная исламистская группировка "Аль-Мурабитун", которая в мае 2015 года присягнула на верность международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

Мирные переговоры между малийскими властями и лидерами сепаратистских движений туарегов стартовали в июне 2014 года в Алжире. Спустя год были подписаны договоренности, в соответствии с которыми правительство обязалось провести административную реформу, децентрализацию политической системы и обсудить статус территорий, населяемых туарегами, а сепаратисты согласились сложить оружие.