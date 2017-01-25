Буэнос-Айрес выразил протест Лондону из-за осквернения военного мемориала

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Министерство иностранных дел Аргентины направило во вторник ноту протеста в посольство Великобритании в Буэнос-Айресе в связи с осквернением неизвестными мемориала погибшим аргентинским солдатам на спорных Фолклендских (Мальвинских) островах.

"В связи с информацией об актах вандализма в отношении Мемориала аргентинским солдатам, павшим в ходе Конфликта в Южной Атлантике (Фолклендской войны - прим. ТАСС), который расположен на кладбище в Дарвине, Мальвинские острова, МИД Аргентины направил ноту посольству Великобритании", - говорится в заявлении ведомства. В переданном документе "аргентинское правительство осудило вышеназванные действия и попросило незамедлительных разъяснений".

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что нанесение ущерба мемориалу "вызывает особое сожаление", учитывая, что Буэнос-Айрес и Лондон недавно подписали соглашение об идентификации останков аргентинских солдат, покоящихся на кладбище в Дарвине. В заявлении также отмечается, что "правительство Аргентины в очередной раз подтвердило свои законные права на Мальвины, Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова, а также прилегающие морские территории, которые являются неотъемлемой частью территории республики".

По данным аргентинских СМИ, неизвестные вандалы серьезно повредили статую Девы Марии, расположенную на территории мемориала.

Фолклендские острова уже почти 200 лет являются яблоком раздора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась короткая, но кровопролитная война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В декабре прошлого года Буэнос-Айрес и Лондон договорились создать при участии Международного комитета Красного Креста группу судмедэкспертов, которая займется идентификацией останков аргентинских солдат, погибших в Фолклендской войне. В настоящее время на кладбище в Дарвине покоятся 123 военнослужащих, на могилах которых написано: "Аргентинский солдат, известный только богу".