В МВД Франции призвали Фийона объясниться по поводу выплат жене из фонда парламента

ПАРИЖ, 25 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы", должен дать все необходимые разъяснения относительно выплаты им средств из парламентского фонда своей супруге. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты Le Canard Enchaine, в которой сообщалось, что Фийон за несколько лет выплатил своей жене Пенелопе €500 тыс., фиктивно оформив ее своим помощником в Национальном собрании.

"Создание фиктивных рабочих мест является, согласно французским законам, особо тяжелым правонарушением. Необходимо, чтобы Франсуа Фийон в самое ближайшее время сделал все необходимые разъяснения в этой связи", - сказал министр внутренних дел.

Как утверждает издание, Пенелопа Фийон за более чем 10 лет получила около €500 тыс. из парламентского фонда, предназначенного для оплаты работы помощников и секретарей депутатов. Никакой реальной работы за этот период (1992-2002 годы) ею сделано якобы не было. Более того, супругу депутата даже ни разу не видели в здании Национального собрания.

По данным газеты, супруга кандидата в президенты получала в месяц от €6,9 тыс. до €7,9 тыс. Также ей была выплачена крупная сумма в 2012 году, когда Фийон ушел с поста премьер-министра. Она получала также €5 тыс. в месяц в период с мая 2012 года по декабрь 2013 от журнала Revue des Deux Mondes, владелец которого является давним другом Франсуа Фийона.