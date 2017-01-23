Фийон: Европе следует стремиться к диалогу с Россией, а не к ее изоляции

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БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Странам ЕС не следуют стремиться к изоляции России. Такое мнение выразил кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра.
"Чем больше мы пытаемся изолировать Россию, тем больше она будет склонна применять свою силу, а также поворачиваться в сторону Азии", - считает Фийон.
"В долгосрочной перспективе нельзя оставаться в состоянии конфронтации, необходим открытый диалог с Москвой. Но к этому надо подходить поэтапно. Первый этап заключается в урегулировании кризиса на Украине и реализации Минских соглашений, над выполнением положений которых должны работать все стороны конфликта. Затем можно будет перейти к вопросу отмены санкций против России".
Он также заявил, что страны ЕС должны вести с Россией диалог по вопросу модернизации европейской архитектуры безопасности.
"Мы должны говорить с Россией, в том числе о модернизации европейской архитектуры безопасности, - заявил Фийон. - Также следует обсуждать вопросы торговли между Европой и Россией, открытого рынка. Мы должны вновь встать на путь диалога и выстраивать тесные отношения. Это будет моей целью".
В настоящее время Франсуа Фийон является одним из фаворитов предвыборной президентской гонки во Франции, где весной пройдет голосование. Первый тур состоится в конце апреля.