Китайские эксперты выяснили, когда население страны пойдет на убыль

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ПЕКИН, 25 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Население Китая через 13 лет увеличится на 5% и достигнет абсолютного исторического пика в 1,45 млрд человек, после чего пойдет на убыль.
Об этом говорится в докладе, обнародованном Госсоветом КНР.
Как отмечается в документе, в структуре населения страны к 2030 году произойдут заметные изменения, доля городских жителей увеличится до 70%, средняя продолжительность жизни - с 76,3 до 79 лет. Сократится разрыв в соотношении количества мужчин и женщин. В ближайшее время в Китае станет усиливаться тенденция к сокращению числа женщин детородного возраста.
По подсчетам правительственных специалистов, к 2030 году доля группы лиц от 45 до 59 лет составит 36% от всех трудоспособных граждан КНР.
Из документа следует, что власти КНР склонны рассматривать ближайшие 10-15 лет положительно в плане демографического и социального развития, однако проблема перенаселения будет крайне актуальна, поскольку окажет негативное воздействие на экономику и распределение ресурсов.