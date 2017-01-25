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Источник: дело российских военнослужащих Одинцова и Баранова рассматривается в суде Киева

Международная панорама
25 января, 14:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, января. /ТАСС
Украинские официальные власти считают Максима Одинцова и Александра Баранова гражданами Украины и обвиняют в госизмене и дезертирстве
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КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Рассмотрение уголовного дела в отношении российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, похищенных из Крыма Службой безопасности Украины в ноябре прошлого года, началось в суде Киева. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к дипломатическим кругам РФ на Украине. Украинские официальные власти считают их гражданами Украины и обвиняют в государственной измене и дезертирстве.

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"Их дело рассматривает суд Киева, но сами они находятся в Николаеве. Их участие в судебном заседании обеспечивается с помощью видеосвязи по Skype", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, сторону обвинения в деле против россиян представляет Военная прокуратура Николаевской области.

Как уточнил источник ТАСС, российский консул пока не получил согласия украинской стороны на посещение задержанных. Он также уточнил, что власти Киева поясняют отказ в посещении тем, что задержанные являются гражданами Украины, так как не вышли из гражданства в установленном порядке.

В свою очередь представитель омбудсмена Украины Валерии Лутковской Михаил Чаплыга сообщил ТАСС, что они ни коим образом не участвуют в судебном процессе. В то же время он заверил, что "вмешается, если будут нарушения их (военнослужащих - прим. ТАСС) прав".

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что Служба безопасности Украины (СБУ) похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны.

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