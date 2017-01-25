Правое движение "Граждан Рейха" насчитывает 10 тысяч сторонников

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БЕРЛИН, 25 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (БФФ, контрразведка) оценивает число сторонников правого движения "Граждане Рейха" примерно в 10 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам глава БФФ Ханс-Георг Масен.
"Мы исходим из того, что в настоящее время оно насчитывает около 10 тыс. человек", - сказал он. По словам Масена, 500-600 из них можно считать правыми экстремистами.
"Движение "Граждане Рейха" обладает большой притягательной силой и постоянно привлекает новых сторонников", - отметил глава контрразведки. Он подчеркнул, что правоохранительные органы обеспокоены "высокой готовностью к насильственным действиям и возросшей агрессией" с их стороны. Кроме того, можно констатировать попытки объединения в сеть, добавил Масен.
В среду, 25 января, силы безопасности ФРГ провели обыски в жилых объектах в целом ряде федеральных земель. Операция была направлена против группы "Граждан Рейха", которые планировали совершать нападения на полицейских, мигрантов и евреев. Ведется расследование по подозрению в образовании правоэкстремистской группировки.
Движение "Граждане Рейха" находится под пристальным вниманием контрразведки. Его участники не признают ФРГ государством, а также считают нелегитимной конституцию страны.