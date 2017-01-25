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Президент Казахстана провел реорганизацию части министерств

Международная панорама
25 января, 15:06 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 25, января. /ТАСС
В частности, в целях повышения эффективности системы госуправления министерство здравоохранения указом Нурсултана Назарбаева разделено на минздрав и минтрудсоцзащиты населения
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АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев свои указом разделил министерство здравоохранения и социального развития на минздрав и минтрудсоцзащиты населения. Об этом сообщает пресс-службы главы государства.

В документе отмечается, что это сделано "в целях повышения эффективности системы государственного управления".

В соответствии с указом министерству труда и социальной защиты населения передаются "функции и полномочия в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере", а министерству здравоохранения - "функции и полномочия в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения".

Кроме того, своим указом Назарбаев наделил ряд ведомств новыми функциями. Министерство по инвестициям и развитию "определено ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности министерству культуры и спорта".

Реорганизовано также министерство национальной экономики "с передачей его функций и полномочий по реализации государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в министерство здравоохранения". Функции миннацэкономики в вопросах формирования и реализации государственной политики в области электроснабжения и теплоснабжения переданы Министерству энергетики, а в области архитектуры, градостроительства, строительства, жилищных отношений, водоснабжения, водоотведения, коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами (за исключением твердо-бытовых отходов), - министерству по инвестициям и развитию.

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