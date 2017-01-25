Британское правительство опубликует Белую книгу с планом по Brexit

ЛОНДОН, 25 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Правительство Великобритании опубликует Белую книгу, в которой изложит для парламента свой план по выходу страны из состава ЕС. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента.

"На прошлой неделе я представила смелый план для достижения Великобританией глобального статуса. Я признаю, что в этой палате есть интерес к тому, чтобы этот план был воплощен в Белой книге", - сказала Мэй. "Я могу подтвердить перед членами этой палаты, что наш план будет изложен в Белой книге", - подчеркнула она.

Белая книга - официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта. Верховный суд Великобритании обязал накануне правительство заручиться поддержкой парламента, прежде чем начинать переговоры о выходе страны из состава ЕС.

Мэй не уточнила, когда этот законопроект будет представлен на рассмотрение депутатов.