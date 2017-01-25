Граждане Киргизии собрали для пострадавших при крушении Boeing $412 тысяч

БИШКЕК, 25 января. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Граждане Киргизии собрали для пострадавших при крушении под Бишкеком грузового самолета Boeing соотечественников 28,6 млн сомов (почти $412 тысяч). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Такая сумма на сегодняшний день поступила на специальный счет от физических и юридических лиц, которые решили оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим", - отметили в МЧС. По данным его сотрудников, деньги продолжают поступать на спецсчет со всех регионов республики, поэтому было принято решение продолжить акцию по сбору средств.

Как заявили корреспонденту ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, ранее семьям погибших и пострадавшим во время авиакатастрофы была выделена единовременная материальная помощь в размере 100 тыс. сомов (около $1,4 тыс.) из фонда президента страны Алмазбека Атамбаева и по 70 тыс. сомов (около тысячи долларов) из фонда кабинета министров. Власти республики также взяли на себя расходы по транспортировке тел погибших на малую родину, поскольку большинство из них являлись уроженцами других регионов Киргизии.

Как подчеркнул ранее представитель оперативного штаба, первый вице-премьер Киргизии Мухемметкалый Абулгазиев, вопрос о выплате компенсации семьям жертв аварии и пострадавшим будет решаться после завершения расследования причин крушения самолета. "Пока рано говорить, кто именно будет платить компенсацию", - подчеркнул он.

Расследованием катастрофы занимается международная комиссия, которую возглавляют представители Межгосударственного авиационного комитета, в качестве наблюдателей в ее состав приглашены эксперты США и Турции. Между тем, как заявил сегодня глава МЧС Киргизии Кубатбек Боронов, по предварительным данным, материальный ущерб от падения лайнера составил 186 млн сомов (почти $2,7 млн).

Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing 747, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер снес 26 одноэтажных жилых домов, при этом погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа. В больницы Бишкека с места аварии с различными травмами были доставлены как минимум 19 человек, почти половина погибших и пострадавших - дети.