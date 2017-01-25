На Украине в рамках "декоммунизации" переименованы морские порты в Ильичевске и Николаеве

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КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Правительство Украины переименовало два морских порта в рамках действующего закона о декоммунизации. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, ссылаясь на принятое в среду, 25 января, решение.
"Переименован морской порт "Ильичевск" в Одесской области в "Черноморск", а специализированный морской порт "Октябрьск" в Николаеве стал называться "Ольвия", - отметили в правительстве.
Решение о смене названий, добавили в пресс-службе, принято в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрете пропаганды их символики". Этот документ вступил в силу 21 мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.
Кроме того в ходе кампании переименования на Украине отказываются не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России. Так, Московский проспект в столице стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. В Киевском горсовете считают, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".
С мая 2015 года в стране переименовали около тысячи населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Ленину.