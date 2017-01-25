УНН: Украина выплатила более $20 млн компенсации по решениям ЕСПЧ в 2016 году

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КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украина выплатила более 600 млн гривен (около $22 млн по текущему курсу) во исполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
"Во исполнение решений Европейского суда из государственного бюджета было выплачено примерно 612 млн гривен", - приводит его слова агентство УНН.
По словам Лищины, в 2016 году ЕСПЧ принял 73 решения по существу в пользу заявителя против Украины. "То есть это те решения, в которых констатировалось нарушение Конвенции", - пояснил он.
По данным Высшего совета юстиции Украины, страна является одним из лидеров по количеству жалоб граждан, поданных в ЕСПЧ. В прошлом году на рассмотрении находилось более 14 тыс. исков.
При этом, согласно отчету комитета министров Совета Европы, Украина заняла четвертое место среди 47 стран-членов Совета Европы по количеству невыполненных решений ЕСПЧ.