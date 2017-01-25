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УНН: Украина выплатила более $20 млн компенсации по решениям ЕСПЧ в 2016 году

Международная панорама
25 января, 18:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, января. /ТАСС
В 2016 году ЕСПЧ принял 73 решения в пользу заявителей против Украины
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КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украина выплатила более 600 млн гривен (около $22 млн по текущему курсу) во исполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

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"Во исполнение решений Европейского суда из государственного бюджета было выплачено примерно 612 млн гривен", - приводит его слова агентство УНН.

По словам Лищины, в 2016 году ЕСПЧ принял 73 решения по существу в пользу заявителя против Украины. "То есть это те решения, в которых констатировалось нарушение Конвенции", - пояснил он.

По данным Высшего совета юстиции Украины, страна является одним из лидеров по количеству жалоб граждан, поданных в ЕСПЧ. В прошлом году на рассмотрении находилось более 14 тыс. исков.

При этом, согласно отчету комитета министров Совета Европы, Украина заняла четвертое место среди 47 стран-членов Совета Европы по количеству невыполненных решений ЕСПЧ.

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