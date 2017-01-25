Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина завершила строительство телебашни на границе с Крымом

Международная панорама
25 января, 19:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, января. /ТАСС
Пресс-служба кабмина сообщила, что распространение сигнала посредством этой башни на территории полуострова начнется уже с февраля
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украина завершила строительство радиотелепередающей станции в селе Чонгар Херсонской области на границе с Крымом и обещает распространение посредством нее сигнала на территории полуострова уже с начала февраля. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Украины.

"Сегодня, 25 января, было завершено строительство радиотелепередающей станции в селе Чонгар Херсонской области. Высота новой башни - 150 м", - проинформировали в правительстве, уточнив, что сейчас там происходит монтаж оборудования.

Как отметил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костынский, украинская сторона рассчитывает, что сигнал с телебашни на территорию Крыма будет распространяться уже с начала февраля, в частности, радиостанций "Первый канал Украинского радио", "Meydan", "Радио Крым. Реалии", "Херсон FM". На следующем этапе Украина намерена запустить там цифровое телевидение.

Срок строительства башни занял около двух месяцев.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко открыл новую телевышку на горе Карачун в Донецкой области для вещания на районы, прилегающие к линии соприкосновения в Донбассе.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко ранее предсказал несбыточность планов Киева организовать постоянное телевещание на полуострове с помощью постройки телевышки в Херсонской области. Он предположил, что "она (телевышка - прим. ТАСС) будет уничтожена: или ветром, или чиновниками, которые сэкономят на ее строительстве, или теми же безумными радикалами, окопавшимися в Херсонской области".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
2
В МВД ликвидировали Управление "Т" полковника Захарченко
3
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
4
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
5
Валерий Кашин: приступить к модернизации "Искандеров" планируется в начале 2020-х годов
6
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
7
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
Темы дня
Реклама