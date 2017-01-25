Украина завершила строительство телебашни на границе с Крымом

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украина завершила строительство радиотелепередающей станции в селе Чонгар Херсонской области на границе с Крымом и обещает распространение посредством нее сигнала на территории полуострова уже с начала февраля. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Украины.

"Сегодня, 25 января, было завершено строительство радиотелепередающей станции в селе Чонгар Херсонской области. Высота новой башни - 150 м", - проинформировали в правительстве, уточнив, что сейчас там происходит монтаж оборудования.

Как отметил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костынский, украинская сторона рассчитывает, что сигнал с телебашни на территорию Крыма будет распространяться уже с начала февраля, в частности, радиостанций "Первый канал Украинского радио", "Meydan", "Радио Крым. Реалии", "Херсон FM". На следующем этапе Украина намерена запустить там цифровое телевидение.

Срок строительства башни занял около двух месяцев.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко открыл новую телевышку на горе Карачун в Донецкой области для вещания на районы, прилегающие к линии соприкосновения в Донбассе.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко ранее предсказал несбыточность планов Киева организовать постоянное телевещание на полуострове с помощью постройки телевышки в Херсонской области. Он предположил, что "она (телевышка - прим. ТАСС) будет уничтожена: или ветром, или чиновниками, которые сэкономят на ее строительстве, или теми же безумными радикалами, окопавшимися в Херсонской области".