Pobjeda: в Черногории 13 человек признались в подготовке переворота

БЕЛГРАД, 25 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Группа граждан Сербии из 13 человек, обвиняемых в подготовке переворота в Черногории 16 октября, пошла на сделку со следствием и признала свою вину. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила сербская газета Pobjeda.

"Большинство подозреваемых подписали соглашение о признании вины и вскоре предстанут перед судом", - говорится в публикации. В то же время сообщается, что "прокуратура не хочет соглашения с Братиславом Дикичем, бывшим командиром сербской жандармерии, так как он подозревается в координации действий перед парламентом Черногории". Если сделку со следствием утвердит Верховный суд страны, то 13 обвиняемых получат сроки от трех до пяти месяцев.

Ранее в рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ в финансировании попытки переворота, а также планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства".

6 ноября главный специальный прокурор Черногории Миливой Катнич выступил с утверждением, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась осуществить теракт 16 октября. По его словам, "организаторы этой группы, националисты из России", считали, что "власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой". При этом, подчеркнул прокурор, у Черногории "нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено".

В день парламентских выборов в Черногории 16 октября было арестовано 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке терактов.