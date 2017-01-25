В Алеппо возобновилось движение электропоездов

БЕЙРУТ, 25 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Министр транспорта Сирии Али Хамуд объявил о возобновлении движения электропоездов в городе Алеппо (360 км от Дамаска).

Как сообщает информационное агентство SANA, он принял участие в открытии железнодорожной ветки между окраиной Джибрин, где находится временный центр размещения беженцев, и станцией Багдад. Ее протяженность составляет 18 км.

"В сжатые сроки (менее чем за 20 дней) ремонтным службам удалось восстановить все поврежденные участки. Были проведены работы по разминированию полотна, всего было обезврежено 330 фугасов", - отметил Хамуд.

Налаживание работы транспортного узла мегаполиса является одним из основных пунктов в плане поэтапного восстановления северной столицы Сирии после ее освобождения от бандформирований. Он был утвержден правительством 7 января. Как сообщил Хамуд, движение электропоездов скоро возобновится и на ветке, соединяющей промышленную зону Шейх-Наджар со станцией Муслямия.

Губернатор Алеппо Хусейн Диаб назвал ремонт железнодорожных путей "свидетельством того, что пульс города начинает биться все сильнее". На очереди, по его словам, стоит завершение ремонтно-восстановительных работ в международном аэропорту Нейраб к востоку от мегаполиса.

"Реализация правительственного плана позволит возобновить электро- и водоснабжение всех районов Алеппо, нормализовать работу учреждений, системы здравоохранения и образования", - подчеркнул губернатор.