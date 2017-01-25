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В Алеппо возобновилось движение электропоездов

Международная панорама
25 января, 22:13 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Налаживание работы транспортного узла города является одним из основных пунктов в плане восстановления северной столицы Сирии после ее освобождения от бандформирований
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БЕЙРУТ, 25 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Министр транспорта Сирии Али Хамуд объявил о возобновлении движения электропоездов в городе Алеппо (360 км от Дамаска).

Как сообщает информационное агентство SANA, он принял участие в открытии железнодорожной ветки между окраиной Джибрин, где находится временный центр размещения беженцев, и станцией Багдад. Ее протяженность составляет 18 км.

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"В сжатые сроки (менее чем за 20 дней) ремонтным службам удалось восстановить все поврежденные участки. Были проведены работы по разминированию полотна, всего было обезврежено 330 фугасов", - отметил Хамуд.

Налаживание работы транспортного узла мегаполиса является одним из основных пунктов в плане поэтапного восстановления северной столицы Сирии после ее освобождения от бандформирований. Он был утвержден правительством 7 января. Как сообщил Хамуд, движение электропоездов скоро возобновится и на ветке, соединяющей промышленную зону Шейх-Наджар со станцией Муслямия.

Губернатор Алеппо Хусейн Диаб назвал ремонт железнодорожных путей "свидетельством того, что пульс города начинает биться все сильнее". На очереди, по его словам, стоит завершение ремонтно-восстановительных работ в международном аэропорту Нейраб к востоку от мегаполиса.

"Реализация правительственного плана позволит возобновить электро- и водоснабжение всех районов Алеппо, нормализовать работу учреждений, системы здравоохранения и образования", - подчеркнул губернатор.

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